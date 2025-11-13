Курганец зарезал своего друга, а затем забыл об убийстве

Мужчина убил товарища в Мишкинском округе Фото: Стас Этвеш © URA.RU

В Мишкинском округе (Курганская область) мужчина зарезал своего товарища в ходе пьяной ссоры. Мужчина в судебном заседании вину не признал и заявил, что не помнит деталей произошедшего, так как находился в шоковом состоянии и не намеревался убивать потерпевшего. Об этом сообщается в tg-канале прокуратуры Курганской области.

Инцидент произошел 25 марта 2023 года во время распития спиртных напитков между обвиняемым и потерпевшим возникла ссора. Потерпевший нанес обвиняемому удар ножом в живот, после чего ударил в область сердца. «От полученного ранения 58-летний мужчина скончался на месте. В судебном заседании осужденный вину не признал, заявил, что деталей произошедшего не помнит, так как находился в шоковом состоянии, убивать потерпевшего не намеревался», — пишет прокуратура.

Однако коллегия присяжных заседателей согласилась с позицией стороны обвинения и посчитала доказанной виновность мужчины в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В пользу членов семьи погибшего взыскана компенсация в 1 млн рублей.

