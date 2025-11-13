Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Бывший замначальника курганских приставов Леонов не смог смягчить меру пресечения

Московский суд отказал экс-замглавы курганского УФССП Леонову в домашнем аресте
13 ноября 2025 в 15:00
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший замруководителя курганского управления ФССП Дмитрий Леонов не смог смягчить меру пресечения по своему уголовному делу. Мосгорсуд, рассмотрев апелляционную жалобу пристава, отказал ему в изменении меры на домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Адвокат Леонова в апелляционной жалобе просил перевести клиента под домашний арест, рассказали сотрудники суда в ответ на запрос редакции. «Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда г. Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонова Д.В. — без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — информировала пресс-служба.

Защита Леонова в своих доводах указывала, что у экс-руководителя курганских приставов есть регистрация в Москве. Несмотря на это, суд решил оставить бывшего замначальника приставов в СИЗО. Там Леонов пробудет как минимум до 7 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест бывшего главного пристава Курганской области Ирины Уваровой. Экс-начальница Леонова также находится в СИЗО. Обоих руководителей задержали в начале октября в Кургане, после чего этапировали в Москву. Басманный суд 9 октября отправил обоих по стражу по делу о присвоении средств.

