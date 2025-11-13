Хотели перейти Тобол по тонкому льду: в Кургане предотвратили две трагедии со школьниками. Фото
Курганских школьников, которые ходили по льду, поймали
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане сотрудники экстренной службы предотвратили два опасных инцидента на водных объектах. В обоих случаях речь идет попытках школьников выйти на тонкий лед и перейти реку Тобол. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.
«Первый случай произошел около здания „КЦ Курган“. Сотрудники дежурной службы Единой диспетчерской службы города Кургана оперативно отреагировали на попытку группы школьников перейти реку Тобол по тонкому льду в микрорайоне Энергетики», — пишут власти.
Второй инцидент произошел в микрорайоне № 7 Заозерного. Двое школьников также попытались выйти на тонкий лед водоема, но были своевременно эвакуированы благодаря бдительности местных жителей и оперативной реакции спасателей. После инцидентов со школьниками провели профилактические беседы, в ходе которых им разъяснили правила поведения на водных объектах в холодное время года и опасность прогулок по льду.
Ранее URA.RU сообщало, что подростков замечали на набережной в Энергетиках. Они ходили по тонкому льду и кидали камни, также растащили насыпь.
Со школьниками провели беседу спасатели
Фото: tg-канал Город Курган
