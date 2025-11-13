Власти ЯНАО подняли ставку за тонну добытой рыбы на 13 процентов

Ямальские рыбаки будут обеспечены стабильным заработком Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале с 1 января 2026 года увеличат субсидии для рыбодобывающих предприятий. Ставка за тонну добытой рыбы вырастет на 13 процентов и достигнет 136 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Не менее 60 процентов от суммы субсидий предприятия должны будут направлять на оплату труда и социальные взносы. Эти решения — прямой результат летних встреч с рыбаками всех сельских районов округа», — отметили на портале правительства ЯНАО.

Кроме увеличения субсидий, власти ЯНАО введут с 2027 года беззаявительный принцип доступа к традиционному рыболовству и равное распределение квот среди участников. Это упростит процедуру доступа к рыболовству для кочевников и других рыбаков. Также департамент агропромышленного комплекса ЯНАО направил в Росрыболовство пакет документов с предложением расширить список разрешенных орудий лова и уменьшить ограничения на вылов рыбы в определенные периоды. Например, в период массового хода сиговых на некоторых участках Оби сегодня полностью запрещен лов всех видов рыб, но предложенные изменения позволят ловить частиковые виды — щуку, язя, плотву и налима.

