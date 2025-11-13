Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Промышленность

Власти ЯНАО подняли ставку за тонну добытой рыбы на 13 процентов

На Ямале ставка за тонну добытой рыбы достигнет 136 тысяч рублей
13 ноября 2025 в 19:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ямальские рыбаки будут обеспечены стабильным заработком

Ямальские рыбаки будут обеспечены стабильным заработком

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Ямале с 1 января 2026 года увеличат субсидии для рыбодобывающих предприятий.  Ставка за тонну добытой рыбы вырастет на 13 процентов и достигнет 136 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

«Не менее 60 процентов от суммы субсидий предприятия должны будут направлять на оплату труда и социальные взносы. Эти решения — прямой результат летних встреч с рыбаками всех сельских районов округа», — отметили на портале правительства ЯНАО.

Кроме увеличения субсидий, власти ЯНАО введут с 2027 года беззаявительный принцип доступа к традиционному рыболовству и равное распределение квот среди участников. Это упростит процедуру доступа к рыболовству для кочевников и других рыбаков. Также департамент агропромышленного комплекса ЯНАО направил в Росрыболовство пакет документов с предложением расширить список разрешенных орудий лова и уменьшить ограничения на вылов рыбы в определенные периоды. Например, в период массового хода сиговых на некоторых участках Оби сегодня полностью запрещен лов всех видов рыб, но предложенные изменения позволят ловить частиковые виды — щуку, язя, плотву и налима.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что ямальские рыбаки попросили власти смягчить строгие правила рыболовства в округе и поддержали беззаявочный принцип распределения квот для коренных ямальских промысловиков. По результатам рассмотрения поступивших инициатив рабочая группа, опрашивавшая рыбаков, разработала комплекс мер, направленных на устранение выявленных проблем. В числе основных рекомендаций — инициирование изменений в правила рыболовства.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал