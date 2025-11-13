Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав дольщиков в Сургуте

13 ноября 2025 в 15:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Последний раз срок сдачи дома сдвинулся на июнь 2027 года

Последний раз срок сдачи дома сдвинулся на июнь 2027 года

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков ЖК «За ручьем» в Сургуте. Информация опубликована информационным центром СК России.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по ХМАО — Югре Михаила Мокшина доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

Инициатива связана с обращением сургутян, которые сообщили о нарушении прав участников долевого строительства компанией «ДСК-1». Сроки ввода дома неоднократно переносились, из-за чего дольщики вынуждены арендовать жилье. Ранее их обращения в различные инстанции не дали результатов.

Продолжение после рекламы

«Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц из числа руководства организации», — уточнили URA.RU в Следкоме Югры.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал