Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав дольщиков в Сургуте

Последний раз срок сдачи дома сдвинулся на июнь 2027 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав дольщиков ЖК «За ручьем» в Сургуте. Информация опубликована информационным центром СК России.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК по ХМАО — Югре Михаила Мокшина доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль центрального аппарата ведомства», — говорится в сообщении.

Инициатива связана с обращением сургутян, которые сообщили о нарушении прав участников долевого строительства компанией «ДСК-1». Сроки ввода дома неоднократно переносились, из-за чего дольщики вынуждены арендовать жилье. Ранее их обращения в различные инстанции не дали результатов.

