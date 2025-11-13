Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

Миллиардер из ХМАО показал новогодние подарки для детей сотрудников. Фото

Миллиардер из ХМАО подарит умные часы и наушники детям работников своей компании
13 ноября 2025 в 18:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Миллиардер из ХМАО подарит детям сотрудников умные гаджеты на Новый год

Миллиардер из ХМАО подарит детям сотрудников умные гаджеты на Новый год

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха (ХМАО), принадлежащей югорскому миллиардеру Ярославу Мельнику, начали выдавать подарки для детей сотрудников. В набор входят, помимо сладостей, умные часы и беспроводные наушники.

«Сообщаем, что начинается выдача новогодних подарков для детей сотрудников Общества», — говорится в сообщении компании в официальной группе «ВКонтакте». Подарки выдают работникам, у которых есть дети до 14 лет включительно.

Новогодние подарки для детей сотрудников компании миллиардера из ХМАО

Фото: Группа ООО «Экотон» в социальной сети «ВКонтакте»

В новогодний набор, который получат дети сотрудников, входит мешочек с конфетами, открытка, умные детские часы, игра в виде Деда Мороза, беспроводные наушники, фломастеры и деревянный пазл. Подарки будут выдавать по списку, составленному компанией.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники ХМАО начали получать новогодние подарки от компаний. Их выдают детям сотрудников.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал