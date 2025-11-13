Миллиардер из ХМАО подарит детям сотрудников умные гаджеты на Новый год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха (ХМАО), принадлежащей югорскому миллиардеру Ярославу Мельнику, начали выдавать подарки для детей сотрудников. В набор входят, помимо сладостей, умные часы и беспроводные наушники.

«Сообщаем, что начинается выдача новогодних подарков для детей сотрудников Общества», — говорится в сообщении компании в официальной группе «ВКонтакте». Подарки выдают работникам, у которых есть дети до 14 лет включительно.

Новогодние подарки для детей сотрудников компании миллиардера из ХМАО Фото: Группа ООО «Экотон» в социальной сети «ВКонтакте»

В новогодний набор, который получат дети сотрудников, входит мешочек с конфетами, открытка, умные детские часы, игра в виде Деда Мороза, беспроводные наушники, фломастеры и деревянный пазл. Подарки будут выдавать по списку, составленному компанией.

