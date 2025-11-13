Миллиардер из ХМАО показал новогодние подарки для детей сотрудников. Фото
Миллиардер из ХМАО подарит детям сотрудников умные гаджеты на Новый год
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В нефтесервисной компании «Экотон» из Пыть-Яха (ХМАО), принадлежащей югорскому миллиардеру Ярославу Мельнику, начали выдавать подарки для детей сотрудников. В набор входят, помимо сладостей, умные часы и беспроводные наушники.
«Сообщаем, что начинается выдача новогодних подарков для детей сотрудников Общества», — говорится в сообщении компании в официальной группе «ВКонтакте». Подарки выдают работникам, у которых есть дети до 14 лет включительно.
Новогодние подарки для детей сотрудников компании миллиардера из ХМАО
Фото: Группа ООО «Экотон» в социальной сети «ВКонтакте»
В новогодний набор, который получат дети сотрудников, входит мешочек с конфетами, открытка, умные детские часы, игра в виде Деда Мороза, беспроводные наушники, фломастеры и деревянный пазл. Подарки будут выдавать по списку, составленному компанией.
Ранее URA.RU сообщало, что нефтяники ХМАО начали получать новогодние подарки от компаний. Их выдают детям сотрудников.
