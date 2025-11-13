Озеро Полноватское считается в ХМАО одним из самых удачным мест для рыбалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Белоярского района ХМАО Виталий Вент открыл сезон подледной рыбалки богатым уловом пеляди — деликатесной северной рыбы. Об удачной вылазке на озеро Полноватское югорчанин рассказал в социальной сети «ВКонтакте».

«Долгожданная рыбалка на пелядь. Озеро Полноватское. Было –5, небольшой ветерок, пасмурно — такую погоду и любит пелядь. Клевало как из пулемета! Утром приловил живца, а в обед выставил жерлицы. Щука тоже неплохо клевала, но некрупная», — рассказал рыбак в группе «Охота на рыбалку 86».

Сезон зимней рыбалки открыли и жители Сургута. «Лед толщиной 10–12 сантиметров. Ездил на старицу, переходящую в карьер. Совместил рыбалку на окуня и щуку. Без трофеев. В основном щука ловилась от 500 грамм и до трех килограммов. Окунь — до килограмма», — поделился Сергей Гуменюк в сообществе «Рыбалка в Сургуте».

Ранее URA.RU рассказывало, что необходимо взять на зимнюю рыбалку в ХМАО, чтобы не уехать с пустыми руками. Первым делом стоит позаботиться о теплой одежде, сами рыбаки советуют одеваться в несколько слоев. Из снаряжения обязательный инструмент — ледоруб для лунок. Также понадобятся багор, садок или подсак, зимние удочки или жерлицы.