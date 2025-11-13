В магазине ХМАО продавали опасные молочные продукты

Предпринимателю грозит административное наказание Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Югорске (ХМАО) предприниматель продавал молочные продукты без обязательной маркировки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

«Инспекторы Роспотребнадзора подтвердили, что индивидуальный предприниматель Б. реализует молочную продукцию без проверки кода маркировки в системе „Честный знак“. Проведена контрольная закупка 73 товаров. Зафиксировано, что при продаже ни один код маркировки не считывается», — уточнили в ведомстве.