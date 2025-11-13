Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В магазине ХМАО продавали опасные молочные продукты

В Югорске продавали опасную молочку
13 ноября 2025 в 15:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Предпринимателю грозит административное наказание

Предпринимателю грозит административное наказание

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Югорске (ХМАО) предприниматель продавал молочные продукты без обязательной маркировки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

«Инспекторы Роспотребнадзора подтвердили, что индивидуальный предприниматель Б. реализует молочную продукцию без проверки кода маркировки в системе „Честный знак“. Проведена контрольная закупка 73 товаров. Зафиксировано, что при продаже ни один код маркировки не считывается», — уточнили в ведомстве.

В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12.1 КоАП РФ — непредставление сведений оператору государственной информационной системы мониторинга оборота маркированных товаров. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Обыватель
    13 ноября 2025 15:57
    Главное чтобы это молоко было от здоровых буренок без всякого бурцулеза или ещё того хуже.
Добавить комментарий
Следующий материал