В магазине ХМАО продавали опасные молочные продукты
Предпринимателю грозит административное наказание
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Югорске (ХМАО) предприниматель продавал молочные продукты без обязательной маркировки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
«Инспекторы Роспотребнадзора подтвердили, что индивидуальный предприниматель Б. реализует молочную продукцию без проверки кода маркировки в системе „Честный знак“. Проведена контрольная закупка 73 товаров. Зафиксировано, что при продаже ни один код маркировки не считывается», — уточнили в ведомстве.
В отношении бизнесмена возбуждено дело об административном правонарушении по статье 15.12.1 КоАП РФ — непредставление сведений оператору государственной информационной системы мониторинга оборота маркированных товаров. Предпринимателю выдано предписание об устранении нарушений.
- Обыватель13 ноября 2025 15:57Главное чтобы это молоко было от здоровых буренок без всякого бурцулеза или ещё того хуже.