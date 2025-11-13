Легендарная нефтяная компания из ХМАО продает буровые установки по цене подержанной легковушки

Нефтяные вышки в ХМАО продают по 6000 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе распродаются активы разорившейся нефтяной компании «Красноленинскнефтегаз» (НК «КНГ»). Установки для бурения скважин продают с огромным дисконтом за 687 тысяч рублей. За такую цену можно купить подержанный легковой автомобиль.

«Текущая цена одной буровой установки составляет всего 687 500 рублей. Всего на торги выставлены две вышки, которые принадлежали обанкротившейся НК „КНГ“», — сообщил URA.RU представитель электронной торговой площадки.

Буровые были изготовлены в 1987–88 годах на заводе «Уралмаш». В прошлом году цена на них превышала 60 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы

Компания «Красноленинскнефтегаз» была признана банкротом в 2022 году . Компания ранее занималась разработкой нефтегазовых месторождений в ХМАО.