Уральский рэпер Витя АК-47 выступит с концертом в ХМАО

13 ноября 2025 в 17:22
Концерт запланирован в декабре

Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэпер Витя АК-47 (Виталий Гостюхин) из Свердловской области выступит с концертом (18+) в Сургуте. Он выйдет на сцену вместе с челябинской группой «Триагрутрика» (TGK). Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Этой осенью АК-47 и TGK собирают старую школу и едут с масштабным туром по России. На сцене ㅡ Витя АК, Максим АК, Jahmal TGK и VibeTGK. На концертах будут живые барабаны, новое скретч-шоу и узнаваемые треки», — говорится в афише.

Между тем югорчане ждут концерты звезды шоубиза Валерии и Александра Буйнова. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.

Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем в Ханты-Мансийске концерте Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Музыкальный коллектив собрал полный зал фанатов и пообещал вернуться в столицу ХМАО.

Селебрити едут на гастроли в ХМАО

