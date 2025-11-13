Уральский рэпер Витя АК-47 выступит с концертом в ХМАО

Концерт запланирован в декабре Фото: Илья Московец © URA.RU

Рэпер Витя АК-47 (Виталий Гостюхин) из Свердловской области выступит с концертом (18+) в Сургуте. Он выйдет на сцену вместе с челябинской группой «Триагрутрика» (TGK). Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Этой осенью АК-47 и TGK собирают старую школу и едут с масштабным туром по России. На сцене ㅡ Витя АК, Максим АК, Jahmal TGK и VibeTGK. На концертах будут живые барабаны, новое скретч-шоу и узнаваемые треки», — говорится в афише.

Между тем югорчане ждут концерты звезды шоубиза Валерии и Александра Буйнова. А в декабре Сергей Лазарев привезет свое масштабное шоу в Ханты-Мансийск и Сургут.

Продолжение после рекламы