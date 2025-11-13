Логотип РИА URA.RU
В ХМАО врачи спасли парня, которого пырнули ножом у торгового центра

13 ноября 2025 в 16:13
При травме бедренной вены человек может погибнуть от кровопотери за считанные минуты

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Нефтеюганской окружной больницы (ХМАО) спасли 19-летнего молодого человека, получившего ножевое ранение у торгового центра. Об этом сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.

«Помощь до прибытия скорой оказал очевидец — фельдшер СМП Ильдар Яппаров, который случайно оказался рядом. Бригада прибыла через семь минут, оценила состояние как крайне тяжелое, провела противошоковые мероприятия и экстренно доставила пациента в больницу. В приемном покое его уже ждали хирурги», — написал Паськов.

Медики остановили кровотечение и восстановили проходимость поврежденного сосуда. После операции пациент находился в реанимации, ему перелили более двух литров крови. На следующий день состояние стабилизировалось.

«Поступил почти без сознания, потерял много крови. Большое спасибо медикам — спасли меня, скоро буду бегать», — рассказал молодой человек.

Ранее URA.RU сообщало, что задержанному нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

