В ХМАО врачи спасли парня, которого пырнули ножом у торгового центра

При травме бедренной вены человек может погибнуть от кровопотери за считанные минуты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи Нефтеюганской окружной больницы (ХМАО) спасли 19-летнего молодого человека, получившего ножевое ранение у торгового центра. Об этом сообщил глава депздрава Югры Роман Паськов.

«Помощь до прибытия скорой оказал очевидец — фельдшер СМП Ильдар Яппаров, который случайно оказался рядом. Бригада прибыла через семь минут, оценила состояние как крайне тяжелое, провела противошоковые мероприятия и экстренно доставила пациента в больницу. В приемном покое его уже ждали хирурги», — написал Паськов.

Медики остановили кровотечение и восстановили проходимость поврежденного сосуда. После операции пациент находился в реанимации, ему перелили более двух литров крови. На следующий день состояние стабилизировалось.

«Поступил почти без сознания, потерял много крови. Большое спасибо медикам — спасли меня, скоро буду бегать», — рассказал молодой человек.