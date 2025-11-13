Власти ХМАО рассказали о рисках при строительстве зимников

Холодная погода в ХМАО поможет построить зимники в срок Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО может столкнуться с рисками, которые повлияют на сроки завершения работ. Основной проблемой, которая может задержать проект, является потепление, сообщили URA.RU в Депдорхозе Югры.

«Основные риски неисполнения государственных контрактов и несвоевременного ввода зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в автономном округе связаны с отсутствием устойчивых отрицательных температур. Это основной фактор своевременного строительства зимников и ледовых переправ», — рассказали в Депдорхозе.

В настоящее время подрядчики уже начали строить зимники. Их планируют открыть к 25 декабря. Все ледовые переправы собираются запустить до 31 января 2026 года.

