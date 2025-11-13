Власти ХМАО рассказали о рисках при строительстве зимников
Холодная погода в ХМАО поможет построить зимники в срок
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО может столкнуться с рисками, которые повлияют на сроки завершения работ. Основной проблемой, которая может задержать проект, является потепление, сообщили URA.RU в Депдорхозе Югры.
«Основные риски неисполнения государственных контрактов и несвоевременного ввода зимних автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в автономном округе связаны с отсутствием устойчивых отрицательных температур. Это основной фактор своевременного строительства зимников и ледовых переправ», — рассказали в Депдорхозе.
В настоящее время подрядчики уже начали строить зимники. Их планируют открыть к 25 декабря. Все ледовые переправы собираются запустить до 31 января 2026 года.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратят на обустройство зимних дорог более миллиарда рублей. Всего собираются оборудовать почти 2,5 тысячи километров зимников.
