«Здоровья у людей не прибавляется»: жители ХМАО просят посвятить 2026 год здравоохранению

Жители ХМАО предлагают посвятить 2026 год здравоохранению Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО на портале «Открытый регион» запущено обсуждение темы 2026 года. Она определит, какие направления станут приоритетными для региональных инициатив и событий. Многие югорчане предлагают посвятить год здравоохранению.

«Качество здравоохранения должно быть улучшено. С каждым годом поднимается пенсионный возраст, а здоровья у людей не прибавляется», — написала одна из участниц обсуждения.

Другие югорчане поддержали идею, сославшись на доступность лечения и обследований. «Нужно повысить качество оказания медицинской помощи в отдаленных районах», — отметил еще один житель.

Продолжение после рекламы

Наряду со здравоохранением пользователи предлагают темы образования, волонтерства, поддержки малого бизнеса и развития культуры. Обсуждение продлится до 25 ноября, после чего предложения направят в департамент внутренней политики округа.