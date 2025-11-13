«Здоровья у людей не прибавляется»: жители ХМАО просят посвятить 2026 год здравоохранению
Жители ХМАО предлагают посвятить 2026 год здравоохранению
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО на портале «Открытый регион» запущено обсуждение темы 2026 года. Она определит, какие направления станут приоритетными для региональных инициатив и событий. Многие югорчане предлагают посвятить год здравоохранению.
«Качество здравоохранения должно быть улучшено. С каждым годом поднимается пенсионный возраст, а здоровья у людей не прибавляется», — написала одна из участниц обсуждения.
Другие югорчане поддержали идею, сославшись на доступность лечения и обследований. «Нужно повысить качество оказания медицинской помощи в отдаленных районах», — отметил еще один житель.
Наряду со здравоохранением пользователи предлагают темы образования, волонтерства, поддержки малого бизнеса и развития культуры. Обсуждение продлится до 25 ноября, после чего предложения направят в департамент внутренней политики округа.
2025 год в России объявлен Годом защитника Отечества. На региональном уровне губернатор Югры Руслан Кухарук объявил его Годом исторического наследия
