Банк нефтяной компании из ХМАО почти вполовину увеличил прибыль в 2025 году

Банк из ХМАО получил почти 4 млрд рублей прибыли за девять месяцев этого года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сургутнефтегазбанк», принадлежащий нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО, сообщил об увеличении чистой прибыли на 40%. За девять месяцев этого года финансовая организация получила 3,93 млрд рублей, за аналогичный период прошлого — 2,81 млрд рублей, указано в официальном отчете банка, с которым ознакомилось URA.RU.

«Чистая прибыль „Сургутнефтегазбанка“ в январе-сентябре 2025 года составила 3 925 180 тысяч рублей. Данные за соответствующий период прошлого года — 2 809 250 тысяч рублей», — указано в отчете. Рост прибыли за год составил 39,72%.

Операционные расходы банка, по данным отчетности выросли на 29,5%, составив 2,96 млрд рублей. Однако прибыль до налогообложения увеличилась в 1,5 раза, достигнув 5,21 млрд рублей. Расходы на резервы сократились на 2,7%, до 1,1 млрд рублей.

