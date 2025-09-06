«Мне тяжело»: Лолита объяснила причину ухода из «Суперстара»

На НТВ стартовал очередной сезон шоу «Суперстар». На сей раз ведущей проекта вновь стала Наташа Королева, которая заменила на этом посту Лолиту Милявскую. «Женщина без комплексов» призналась корреспонденту URA.RU, что на проекте в качестве ведущей ее больше не увидят.
Лолита вела «Суперстар» на протяжении всех сезонов, кроме последнего. Тогда сообщалось, что звезда не успела вернуться из отпуска. Впрочем, предполагалось, что Милявская вернется на проект в качестве ведущей уже в новом сезоне. Во всяком случае об этом говорила сама Наташа Королева. Но этого не случилось. «Нет, меня там не будет, все, — заявила певица. — У меня закончились все обязательства».
По поводу ухода из «Суперстара» Лолита сильно не сожалеет. Говорит, что всегда должны происходить изменения: в противном случае зрителям будет неинтересно.
«Вообще, это нормально, когда проект идет дальше, — поясняет Лолита. — Он должен развиваться, должны приходить новые люди. У каждого проекта должно быть дыхание. Когда ты все время повторяешься, становится неинтересно. Я это прекрасно понимаю. Все, что я могла дать проекту, я дала. Мне кажется, что уже за столько лет ведения мне больше нечего дать».
Лолита говорит, что никаких конфликтных ситуаций из-за ее ухода не возникло. Это решение, как намекает певица, было обоюдным. Сейчас артистка хочет сосредоточиться не на телевидении, а на своей музыкальной карьере.
«Мы с Вадиком (Вадим Такменев — руководитель „Суперстара“ — авт.) договорились полюбовно, что я больше иду дорогой песен, — подытожила Милявская. — Мне очень тяжело заниматься ведением. На самом деле, это очень большая работа. Ты сутки находишься в павильоне, записывая очередной выпуск. Мне по кайфу пойти на сцену и спеть, отработать сольник или записать в студии песню».
Напомним, в нынешнем сезоне за победу в «Суперстаре» будут соревноваться не сольные исполнители, а музыкальные коллективы. Среди участников нового сезона — «Блестящие», «Динамит», «Бурановские бабушки», «Револьверс» и другие.
Изменения произошли и в составе жюри. Место Наташи Королевой заняла Ирина Понаровская, которая будет оценивать участников на протяжении всего сезона.
