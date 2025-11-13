Логотип РИА URA.RU
Губернатор Моор встретился с известным кинорежиссером

Александр Моор встретился с Никитой Михалковым в Тобольске
13 ноября 2025 в 18:04
Михалков представил в Тобольске спектакль «12»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Александр Моор в Тобольске встретился с известным кинорежиссером Никитой Михалковым. Там он представил свой спектакль «12». О визите актера глава региона сообщил в своем telegram-канале. 

«От имени земляков с радостью поприветствовал на сибирской земле выдающегося актера, режиссера и общественного деятеля Никиту Сергеевича Михалкова», — говорится в сообщении. Александр Моор также отметил, что жители региона любят творчество Михалкова, а темы, которые он поднимает, всегда волнуют людей.

Губернатор также поздравил Михалкова с недавно отмеченным юбилеем и пожелал вдохновения и новых успехов в творческой и общественной деятельности. В рамках своего визита делегация также осмотрела основные достопримечательности Тобольска. 

