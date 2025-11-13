Когда в Тюмени откроют планетарий на месте круглой бани

Здание передали в аренду ООО «Планетарий 1» до октября 2068 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Планетарий в здании круглой бани в Тюмени создадут в течение трех лет после согласования проекта региональным комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Пока разрешение на проведение работ не выдавалось арендодателю, проект реставрации также комитету не направляли.

«В настоящее время арендатором осуществляется разработка проектной документации на полный комплекс работ по сохранению объекта. Работы по сохранению объекта должны быть выполнены арендатором в течение трех лет с момента согласования документации», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии.