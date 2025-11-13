Когда в Тюмени откроют планетарий на месте круглой бани
Здание передали в аренду ООО «Планетарий 1» до октября 2068 года
Планетарий в здании круглой бани в Тюмени создадут в течение трех лет после согласования проекта региональным комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. Пока разрешение на проведение работ не выдавалось арендодателю, проект реставрации также комитету не направляли.
«В настоящее время арендатором осуществляется разработка проектной документации на полный комплекс работ по сохранению объекта. Работы по сохранению объекта должны быть выполнены арендатором в течение трех лет с момента согласования документации», — рассказали корреспонденту URA.RU в мэрии.
Здание передали в аренду ООО «Планетарий 1» до октября 2068 года. Внутри провели противоаварийные работы. Согласно концепции, цокольный этаж отдадут под галерею. На первом появится библиотека, на втором — сам планетарий, на третьем хотят открыть кафе и арт-пространство. На реконструкцию планировали потратить около 150-200 миллионов рублей.
