Общество

Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков воды

Тюменев напугали листовки с требованием о необходимости поверки счетчиков
13 ноября 2025 в 19:38
Извещения кладут в почтовые ящики

Извещения кладут в почтовые ящики

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разных районах Тюмени жители получают извещения о необходимости пройти поверку приборов учета воды. В извещениях фигурирует некая метрологическая служба, которая ссылается на федеральный закон и устанавливает конкретный срок для проведения поверки. В случае невыполнения требований служба угрожает увеличением платы за коммунальные услуги. Об этом сообщили в городской администрации. 

«Поверка счетчиков воды проводится каждые четыре — шесть лет в зависимости от модели прибора. „Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в информационно-справочной службе Тюменского водоканала“, — сообщили в мэрии. 

При возникновении вопросов или сомнений относительно законности извещений тюменцы могут обратиться в информационно-справочную службу Тюменского водоканала. Ранее агентство писало о том, что подобные листовки с проверкой приборов учета тепла обнаружили жители  многоквартирного дома по улице Велижанской. 

