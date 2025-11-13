Тюменцы получают подозрительные извещения о поверке счетчиков воды

Извещения кладут в почтовые ящики Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В разных районах Тюмени жители получают извещения о необходимости пройти поверку приборов учета воды. В извещениях фигурирует некая метрологическая служба, которая ссылается на федеральный закон и устанавливает конкретный срок для проведения поверки. В случае невыполнения требований служба угрожает увеличением платы за коммунальные услуги. Об этом сообщили в городской администрации.

«Поверка счетчиков воды проводится каждые четыре — шесть лет в зависимости от модели прибора. „Информация о сроке поверки указана в паспортах приборов учета, в квитанциях ТРИЦ, а также ее можно уточнить в информационно-справочной службе Тюменского водоканала“, — сообщили в мэрии.