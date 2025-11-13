Прокуратура проверит тюменский садик, где грубо обращались с детьми

«Маленькой страной» заинтересовалась прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени прокуратура проверит частный детский сад «Маленькая страна», где грубо обращались с детьми. Об этом сообщили в ведомстве. Видео с «воспитательными мерами» разлетелось по соцсетям и вызвало ажиотаж среди горожан.

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников детского сада и предпринимателя, предоставляющего услугу», — сообщили в прокуратуре. Проверка проводится с привлечением контролирующих органов.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. К ситуации также подключился уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

