Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Прокуратура проверит тюменский садик, где грубо обращались с детьми

13 ноября 2025 в 18:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
«Маленькой страной» заинтересовалась прокуратура

«Маленькой страной» заинтересовалась прокуратура

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени прокуратура проверит частный детский сад «Маленькая страна», где грубо обращались с детьми. Об этом сообщили в ведомстве. Видео с «воспитательными мерами» разлетелось по соцсетям и вызвало ажиотаж среди горожан.  

«По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям сотрудников детского сада и предпринимателя, предоставляющего услугу», — сообщили в прокуратуре. Проверка проводится с привлечением контролирующих органов. 

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. К ситуации также подключился уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.

Продолжение после рекламы

Кадры, где воспитатели грубо обращались с детьми, распространилось в соцсетях 13 ноября. Видео записала тюменка, которая пришла устраиваться в детский сад «Маленькая страна». 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал