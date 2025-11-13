Логотип РИА URA.RU
Тюменские автодилеры научились обходить повышенный утильсбор на автомобили из Китая

Дилеры меняют прошивку машин из Китая, чтобы снизить утильсбор для тюменцев
13 ноября 2025 в 18:18
Новые правила уплаты утильсбора начнут действовать в России с 1 декабря

Фото: Илья Московец © URA.RU

Перед доставкой автомобилей из Китая и Южной Кореи в Тюмень местные автодилеры за счет смены прошивки снижают мощность двигателей машин, чтобы заказчикам в России не пришлось платить повышенный утильсбор. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. По его словам, после провоза транспорта в РФ производится повторная смена программного обеспечения (ПО ) и мощность двигателей возвращается к исходной. В среднем до 200 л.с.

«За счет смены прошивки в Китае мощность двигателя автомобиля становится меньше 160 л.с. Эти данные после замеров вносятся в документацию. После доставки машины в Россию ПО снова меняется и параметры моторов возвращаются к исходным. Отмечу, что эта схема работает далеко не на всех автомобилях», — отметил Дмитрий Демин в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что владельцы «прошитых» машин могут столкнуться с определенными проблемами. «Теоретически владельца такого автомобиля могут наказать за внесение изменений в конструкцию ТС, однако доказать этот факт достаточно сложно. У наряда ДПС, который остановит водителя, сделать это точно не получится из-за отстутствия спец. оборудования. А вот при прохождении техосмотра на специальном стенде обязательно будут сделаны замеры мощности двигателя. Если они будут отличаться от параметров, указанных в документах на авто — начнутся проблемы. Такую машину, как минимум, невозможно будет поставить на учет в ГАИ», — рассказал автоэксперт URA.RU.

С 1 декабря льготные тарифы в размере 3,4–5,2 тысячи рублей будут действовать исключительно для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Для более сильных моторов начнут применять коммерческие ставки. Размер которых в некоторых случаях превысит несколько миллионов рублей. Изначально планировалось, что эти нормы вступят в силу 1 ноября.

Ранее URA.RU писало о том, что спрос на заказ автомобилей в Китае и Южной Корее среди тюменцев всего за сутки вырос приблизительно на 20%. Горожане начали проявлять повышенный интерес к таким машинам после переноса даты введения новых тарифов утильсбора.

