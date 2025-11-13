Тюменские власти рассказали, на что потратят деньги в 2026 году

Тюменские власти потратят на более 60% от бюджета на социальную сферу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в зале заседаний городской думы состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Проект бюджета представил заместитель главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Артем Катренко. Об этом сообщили в мэрии.

«Несмотря на то что бюджет формировался в условиях ограниченных ресурсов, все ключевые направления жизнедеятельности города обеспечены финансированием. Бюджет города Тюмени остается социально ориентированным, сбалансированным и направленным на повышение качества жизни горожан», — подчеркнул Артем Катренко. Доходы бюджета в 2026 году составят 47,6 млрд рублей, расходы — 48,9 млрд рублей, дефицит — 1,3 млрд рублей, что более чем вдвое меньше показателя 2025 года. В 2027 году бюджет спланирован без дефицита, а в 2028-м планируется выйти на профицит.

Более 60 % расходов, или 29,5 млрд рублей, будет направлено на социальную сферу — образование, культуру, спорт и молодежную политику. В 2026 году в Тюмени откроются две новые школы, возобновит работу детский сад после капитального ремонта. Также запланированы открытие филиала детской школы искусств «Этюд» и крытого ледового катка спортивной школы «Водник».

