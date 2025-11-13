Логотип РИА URA.RU
Десятки дизайнеров придумали, как будут выглядеть российские регионы

В Нижнем Новгороде архитекторы разработали визуальный код для регионов РФ
13 ноября 2025 в 19:54
Дизайнеры разработали проекты для нескольких российских регионов

Фото: пресс-службы Мастерской управления «Сенеж»

В Нижнем Новгороде прошел практикум «Департамент дизайна». Новую визуальную систему для российских регионов придумали 64 архитектора из 11 регионов страны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Мастерской управления «Сенеж».

«Программа семинара была построена по принципу „максимум практики“. Участники не только получили теоретическую базу от ведущих экспертов в сфере дизайна для государства, но и сразу же смогли применить эти знания, работая над реальными проектами для своих регионов», — рассказал руководитель Мастерской госдизайна «Сенеж» при президентской платформе «Россия — страна возможностей» Вячеслав Правдзинский. Всего в ходе семинара до 64 дизайнеров разработали концепты того, как будут выглядеть российские регионы. 

С мая по июнь 427 специалистов из 43 регионов прошли онлайн-обучение, где изучали принципы создания дизайн-команд. Практикум в Нижнем Новгороде стал финальным этапом. Участники приехали с реальными задачами и проработали их под руководством экспертов «Сенежа». Практикум проходил в формате командной работы. Руководители ставили цели, проектные менеджеры следили за процессом, а дизайнеры создавали визуальные решения. Такой подход, по словам организаторов, помог не только сгенерировать креативные идеи, но и реализовывать их на практике.

«Ключевая цель — сформировать современную визуальную систему, которая творчески переосмысливает богатое культурное наследие России и формирует единый визуально-смысловой код для всей страны. Сегодня мы переходим от разрозненных решений к целостной дизайн-системе. Для регионов новый российский стиль станет „каркасом“ для развития», — сказал заместитель начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

Команды представили проекты в разных направлениях — от цифрового и графического дизайна до оформления городской среды. Например, Ярославская область разработала визуальный стиль ко Дню города, Челябинская — новогоднее оформление, а Ямало-Ненецкий округ создал дизайн для госструктур. Мурманская область обновила бренд «На севере жить», Тамбовская подготовила стиль к 250-летию наместничества, а Тюменская — логотип к 440-летию города.

Проект разработан Мастерской управления «Сенеж» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». В финале участники представили свои проекты экспертному жюри. Разработанные концепции планируется внедрить в регионах, а успешный опыт дизайн-команд в Нижнем Новгороде распространить по всей стране. 

