В Тюмени выступит певица Ева Польна

13 ноября 2025 в 20:28
Певица приедет в Тюмень 6 марта

Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Тюмени пройдет концерт певицы Евы Польны. Такая информация указана на сайте по продаже билетов. Выступление запланировано на 6 марта.

«Концерты в Тюмени 6 марта. Ева Польна „За звездой“. Каждое новое концертное шоу — это очередной творческий рубеж, высота, которую ещё не покорял, эмоции, которые ещё не испытывал. Это мощный поток вдохновения и любви», — — указано в афише.

Это не первый визит экс-солистики группы «Гости из будущего». В прошлый свой приезд в Тюмень певица выступала на тюменской сцене 10 марта

