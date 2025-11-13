В Тюмени выступит певица Ева Польна

Певица приедет в Тюмень 6 марта Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Тюмени пройдет концерт певицы Евы Польны. Такая информация указана на сайте по продаже билетов. Выступление запланировано на 6 марта.

«Концерты в Тюмени 6 марта. Ева Польна „За звездой“. Каждое новое концертное шоу — это очередной творческий рубеж, высота, которую ещё не покорял, эмоции, которые ещё не испытывал. Это мощный поток вдохновения и любви», — — указано в афише.