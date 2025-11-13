Авто Mail: каждый четвертый россиянин никогда не пересядет на отечественное авто
Из общего числа опрошенных людей, лишь 7% поддерживает и ездит на отечественных авто
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Каждый четвертый житель России не готов пересаживаться на автомобили отечественного производства из-за недоверия к их качеству. Об этом свидетельствует из опроса, проведенного Авто Mail.
«Оказалось, что почти 26% респондентов или примерно каждый четвертый никогда не пересядет на отечественный автомобиль. Главная причина такой жесткой позиции — недоверие к качеству выпускаемых у нас машин», — сказано в публикации Авто Mail.
В ходе опроса, в котором приняли участие 6000 человек, выяснилось, что почти половина респондентов (43,5%) готовы перейти на отечественные автомобили, если качество российской автопродукции сравняется с импортными аналогами. При этом около 11% опрошенных рассматривают покупку автомобиля российского производства только в случае отсутствия финансовой возможности приобрести иномарку.
Еще 7% респондентов выразили готовность пересесть на отечественные авто после появления на рынке новых современных моделей. Почти 6% участников опроса отметили, что перейдут на российские машины, если их содержание и обслуживание будут экономически выгодными. По данным опроса, около 7% опрошенных поддерживают отечественный автопром и пользуются российскими автомобилями.
