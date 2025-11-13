Госдума приняла закон об оценке качества подготовки водителей в автошколах

«Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании перечня специальных показателей и критериев, по которым будут оценивать качество подготовки водителей в автошколах», — говорится в сообщении. Разработка показателей и критериев будет поручена МВД России. Решение обусловлено тем, что министерство обладает всей необходимой информацией о результатах сдачи экзаменов и о статистике аварийности по вине начинающих водителей.