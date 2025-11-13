Госдума приняла закон об оценке качества подготовки водителей в автошколах
Разработка показателей и критериев будет поручена МВД России
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Депутаты приняли законопроект, который позволит создать систему оценки качества подготовки водителей в автошколах. Об этом сообщило телевидение Госдумы.
«Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании перечня специальных показателей и критериев, по которым будут оценивать качество подготовки водителей в автошколах», — говорится в сообщении. Разработка показателей и критериев будет поручена МВД России. Решение обусловлено тем, что министерство обладает всей необходимой информацией о результатах сдачи экзаменов и о статистике аварийности по вине начинающих водителей.
Результаты проверок будут размещаться в интернете. Это даст гражданам возможность самостоятельно оценить уровень профессиональной подготовки водителей в каждой конкретной школе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.