Общество

Транспорт

Госдума приняла закон об оценке качества подготовки водителей в автошколах

13 ноября 2025 в 15:10
Разработка показателей и критериев будет поручена МВД России

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты приняли законопроект, который позволит создать систему оценки качества подготовки водителей в автошколах. Об этом сообщило телевидение Госдумы.

«Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о создании перечня специальных показателей и критериев, по которым будут оценивать качество подготовки водителей в автошколах», — говорится в сообщении. Разработка показателей и критериев будет поручена МВД России. Решение обусловлено тем, что министерство обладает всей необходимой информацией о результатах сдачи экзаменов и о статистике аварийности по вине начинающих водителей.

Результаты проверок будут размещаться в интернете. Это даст гражданам возможность самостоятельно оценить уровень профессиональной подготовки водителей в каждой конкретной школе.

