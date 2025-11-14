Сквер героев СВО появится в Екатеринбурге
Аллею в сквере обустроили в прошлом году
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Екатеринбурге появится «Сквер героев СВО». Такое название присвоили мемориальному комплексу на территории войсковой части 61207. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике под руководством замглавы города Рустама Галямова, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Здесь располагаются памятник участнику специальной военной операции, а также образцы военной техники и вооружения. Теперь памятное место получит официальное название», — пояснили там. Аллею обустроили в 2024 году.
Вместе с этим на заседании одобрили установку мемориальных досок ветеранам. Первую посветят ветерану Великой Отечественной войны, узнику гетто Рувиму Куренцу, разместят на фасаде здания по улице Луначарского, 210а. Вторую — организатору советского здравоохранения, главному врачу СОКБ №1 Виктору Костенецкому на Верх-Исетском бульваре, 18.
