Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Сквер героев СВО появится в Екатеринбурге

14 ноября 2025 в 18:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Аллею в сквере обустроили в прошлом году

Аллею в сквере обустроили в прошлом году

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге появится «Сквер героев СВО». Такое название присвоили мемориальному комплексу на территории войсковой части 61207. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике под руководством замглавы города Рустама Галямова, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Здесь располагаются памятник участнику специальной военной операции, а также образцы военной техники и вооружения. Теперь памятное место получит официальное название», — пояснили там. Аллею обустроили в 2024 году.

Вместе с этим на заседании одобрили установку мемориальных досок ветеранам. Первую посветят ветерану Великой Отечественной войны, узнику гетто Рувиму Куренцу, разместят на фасаде здания по улице Луначарского, 210а. Вторую — организатору советского здравоохранения, главному врачу СОКБ №1 Виктору Костенецкому на Верх-Исетском бульваре, 18.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал