Сквер героев СВО появится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появится «Сквер героев СВО». Такое название присвоили мемориальному комплексу на территории войсковой части 61207. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике под руководством замглавы города Рустама Галямова, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Здесь располагаются памятник участнику специальной военной операции, а также образцы военной техники и вооружения. Теперь памятное место получит официальное название», — пояснили там. Аллею обустроили в 2024 году.