СКР возбудило два уголовных дела: что известно о расследовании смертельного ДТП под Кунгуром
Авария случилась на трассе, по которой следовал рейс Пермь — Екатеринбург (архивное фото)
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Под Кунгуром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Авария случилась на трассе, по которой следовал рейс Пермь — Екатеринбург. Из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 12 получили травмы. Уточняется, что автобус принадлежит предпринимателю Олегу Ильину.
Следственное управление СКР по Прикамью возбудило два уголовных дела. Одно из них квалифицируется по части 5 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности). Подробнее о ходе расследования и ситуации на трассе — в материале URA.RU.
МЧС завершили работы
На месте ДТП завершены аварийно-спасательные работы, сообщает МЧС Пермского края. Уточняется, что все необходимые мероприятия на месте ДТП проведены.
Очевидец назвал виновника аварии
По заявлению очевидца, который передал видеозапись с регистратора в редакцию URA.RU, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, выехавший на встречную полосу. Он охарактеризовал ситуацию как крайне трагичную.
«Ох, ох авария! Вон смотри уже труп. Автобус. Смотри, там просто в трупах все». По словам свидетеля, именно выезд микроавтобуса на встречную полосу привел к лобовому столкновению.
Следствие изучает улики с места ДТП
Пермские криминалисты обнаружили и изъяли видеорегистраторы и тахографы с места смертельного ДТП под Кунгуром. Эти улики помогут установить все обстоятельства аварии. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.
«...При детальном осмотре транспортных средств обнаружены и изъяты видеорегистраторы и тахографы, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Параллельно с осмотром места происшествия допрашиваются потерпевшие и свидетели аварии», — сказал и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю Алексей Шилов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.