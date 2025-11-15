СКР возбудило два уголовных дела: что известно о расследовании смертельного ДТП под Кунгуром

Авария случилась на трассе, по которой следовал рейс Пермь — Екатеринбург (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Кунгуром произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса. Авария случилась на трассе, по которой следовал рейс Пермь — Екатеринбург. Из-за столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли семь человек, еще 12 получили травмы. Уточняется, что автобус принадлежит предпринимателю Олегу Ильину.

Следственное управление СКР по Прикамью возбудило два уголовных дела. Одно из них квалифицируется по части 5 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Второе — по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не соответствующих требованиям безопасности). Подробнее о ходе расследования и ситуации на трассе — в материале URA.RU.

МЧС завершили работы

На месте ДТП завершены аварийно-спасательные работы, сообщает МЧС Пермского края. Уточняется, что все необходимые мероприятия на месте ДТП проведены.

Очевидец назвал виновника аварии

﻿По заявлению очевидца, который передал видеозапись с регистратора в редакцию URA.RU, виновником аварии стал водитель микроавтобуса, выехавший на встречную полосу. Он охарактеризовал ситуацию как крайне трагичную.

«Ох, ох авария! Вон смотри уже труп. Автобус. Смотри, там просто в трупах все». По словам свидетеля, именно выезд микроавтобуса на встречную полосу привел к лобовому столкновению.

Следствие изучает улики с места ДТП

Пермские криминалисты обнаружили и изъяли видеорегистраторы и тахографы с места смертельного ДТП под Кунгуром. Эти улики помогут установить все обстоятельства аварии. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.