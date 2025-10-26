Эксперт предупредил о новых схемах мошенничества
Аферисты пытаются обманывать россиян
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Россияне готовятся к уплате имущественных налогов до первого декабря. На этом фоне мошенники придумывают новые схемы. Об этом рассказал эксперт информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.
«Мошенники могут звонить россиянам и предлагать разные схемы помощи в уплате налогов. Процесс внесения налогов может быть не до конца понятен людям, а сама ситуация нередко вызывает стресс. Этим пользуются аферисты», — передает газета «Известия» слова Фомина.
В 2025 году россияне должны уплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2024 год не позднее 1 декабря, согласно информации ФНС. Уведомления рассылаются по почте и размещаются в личном кабинете налогоплательщика, а сумма налога учитывает стоимость имущества и регион. В этом году к налогооблагаемым доходам также относятся проценты по банковским вкладам, если они превысили 210 тысяч рублей в 2024 году.
