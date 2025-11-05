Россиянам раскрыли, через сколько снова будет шестидневная рабочая неделя

«Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет», — заявил парламентарий в разговоре с корреспондентом ТАСС. Он подчеркнул, что правительство утвердит календарь на 2027 год только осенью 2026 года, поэтому точно сказать о переносах выходных можно будет позднее. При этом Нилов добавил, что в наступающем 2026 году новогодние каникулы сокращены не будут.