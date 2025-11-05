Россиянам раскрыли, через сколько снова будет шестидневная рабочая неделя
Россиянам назвали дату следующей шестидневки
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
Следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян не раньше 2027 года. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
«Если мы посмотрим на утвержденный производственный календарь на 2026 год, то мы видим, когда отдыхаем, когда работаем. И таких продолжительных недель, которые были перед ноябрьским праздником, в 2026 году не будет», — заявил парламентарий в разговоре с корреспондентом ТАСС. Он подчеркнул, что правительство утвердит календарь на 2027 год только осенью 2026 года, поэтому точно сказать о переносах выходных можно будет позднее. При этом Нилов добавил, что в наступающем 2026 году новогодние каникулы сокращены не будут.
Ранее в Госдуме сообщали, что в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, при этом январь станет самым коротким месяцем на работу с 15 рабочими днями. Общее число рабочих дней в 2026 году составит 247, что соответствует показателю текущего года, однако майские праздники будут сокращены до трех дней на 1 и 9 Мая в компенсацию за удлиненные новогодние каникулы.
