Происшествия

В ямальском селе на улице вспыхнул снегоход

15 ноября 2025 в 06:13
В результате возгорания снегохода никто не пострадал

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО произошел инцидент с возгоранием снегохода. Сообщение о происшествии поступило в единую дежурно‑диспетчерскую службу района ночью — огонь вспыхнул на улице Восточной.

«В 23:31 в МКУ „ЕДДС Надымского района“ поступило сообщение о возгорании снегохода в селе Кутопьюган на улице Восточной», — сообщается в официальной группе службы в ВКонтакте. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной части, отвечающей за охрану села.

К их прибытию пожар уже был потушен собственными силами. До серьезных последствий дело не дошло — никто не пострадал.

