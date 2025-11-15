В ямальском селе на улице вспыхнул снегоход

В результате возгорания снегохода никто не пострадал Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО произошел инцидент с возгоранием снегохода. Сообщение о происшествии поступило в единую дежурно‑диспетчерскую службу района ночью — огонь вспыхнул на улице Восточной.

«В 23:31 в МКУ „ЕДДС Надымского района“ поступило сообщение о возгорании снегохода в селе Кутопьюган на улице Восточной», — сообщается в официальной группе службы в ВКонтакте. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной части, отвечающей за охрану села.