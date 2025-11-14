Подарок «Ямальской маме» получили 500 северянок. Фото
У ямальских мам есть все необходимое для себя и малыша
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В ЯНАО с момента запуска чуть более месяца назад 500 женщин стали обладательницами подарка «Ямальской маме». Комплект принадлежностей выдают в перинатальных центрах и родильных отделениях региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.
В подарке ямальской маме и новорожденному есть все необходимое
Фото: Алена Середина
«Пятьсот северянок стали обладательницами подарка „Ямальской маме“. Мера поддержки стартовала в округе чуть больше месяца назад в День беременных», — сообщается в релизе окружных властей.
По данным источника, в подарке — 28 предметов, которые пригодятся женщине в первые дни после родов. Среди вещей — халат-кимоно, сорочки, полотенца, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье и другие необходимые предметы.
Получить набор можно при госпитализации на роды в перинатальные центры и родильные отделения округа. Подарок выдается однократно в текущую беременность. Женщины, которые отправляются для родовспоможения в больницы за пределами региона по медицинским показаниям, также могут получить комплект. Сумку выдадут вместе с направлением на госпитализацию. Ранее подарок выдавали с 30-й недели беременности, но теперь — начиная с 22-й недели, учитывая, что малыши могут появляться на свет раньше срока.
Жители других регионов России ранее высоко оценили наполняемость ямальских подарочных наборов для младенцев. И даже позавидовали им.
