У ямальских мам есть все необходимое для себя и малыша Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО с момента запуска чуть более месяца назад 500 женщин стали обладательницами подарка «Ямальской маме». Комплект принадлежностей выдают в перинатальных центрах и родильных отделениях региона. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

В подарке ямальской маме и новорожденному есть все необходимое Фото: Алена Середина

«Пятьсот северянок стали обладательницами подарка „Ямальской маме“. Мера поддержки стартовала в округе чуть больше месяца назад в День беременных», — сообщается в релизе окружных властей.

По данным источника, в подарке — 28 предметов, которые пригодятся женщине в первые дни после родов. Среди вещей — халат-кимоно, сорочки, полотенца, тапочки, лактационные вкладыши, послеродовое нижнее белье и другие необходимые предметы.

Продолжение после рекламы

Получить набор можно при госпитализации на роды в перинатальные центры и родильные отделения округа. Подарок выдается однократно в текущую беременность. Женщины, которые отправляются для родовспоможения в больницы за пределами региона по медицинским показаниям, также могут получить комплект. Сумку выдадут вместе с направлением на госпитализацию. Ранее подарок выдавали с 30-й недели беременности, но теперь — начиная с 22-й недели, учитывая, что малыши могут появляться на свет раньше срока.