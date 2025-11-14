Инспекторы ДПС не дали замерзнуть водителю «Газели», попавшему в ДТП на Ямале

Причиной ДТП стали сложные погодные условия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 18-м километре от Карамовского поста в ЯНАО в направлении Сургута «Газель» съехала в кювет. ДТП произошло 13 ноября в 01:32 часов. Экипаж ДПС отвез водителя на ночлег. Его автомобиль вытаскивали на следующий день, 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба окружной полиции.

«На 18-м километре от Карамовского поста, в направлении Сургута, автомобиль „Газель“ съехал в кювет, и водитель просил о помощи. Прибыв на место, старший лейтенант полиции Иван Телепов и лейтенант полиции Иван Четыров обнаружили „Газель“ в кювете и находившегося рядом с ней водителя, который не пострадал», — говорится в релизе на сайте окружного управления МВД.

Водитель пояснил инспекторам, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий и низких температур. Поскольку вызвать специализированную технику в ночное время было невозможно, инспекторы оперативно доставили водителя в место для ночлега.

