Инспекторы ДПС не дали замерзнуть водителю «Газели», попавшему в ДТП на Ямале
Причиной ДТП стали сложные погодные условия
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На 18-м километре от Карамовского поста в ЯНАО в направлении Сургута «Газель» съехала в кювет. ДТП произошло 13 ноября в 01:32 часов. Экипаж ДПС отвез водителя на ночлег. Его автомобиль вытаскивали на следующий день, 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба окружной полиции.
«На 18-м километре от Карамовского поста, в направлении Сургута, автомобиль „Газель“ съехал в кювет, и водитель просил о помощи. Прибыв на место, старший лейтенант полиции Иван Телепов и лейтенант полиции Иван Четыров обнаружили „Газель“ в кювете и находившегося рядом с ней водителя, который не пострадал», — говорится в релизе на сайте окружного управления МВД.
Водитель пояснил инспекторам, что не справился с управлением из-за сложных погодных условий и низких температур. Поскольку вызвать специализированную технику в ночное время было невозможно, инспекторы оперативно доставили водителя в место для ночлега.
На следующий день другие сотрудники полиции вызвали эвакуатор-кран, который извлек автомобиль из кювета. В это время инспекторы ДПС регулировали поток транспорта и обеспечивали безопасность на дороге. Водитель поблагодарил сотрудников за помощь и смог продолжить путь.
