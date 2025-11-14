«Свободу Юрию Деточкину!»: тест на знание фильма «Берегись автомобиля»

18 ноября исполнилось бы 98 лет советскому режиссеру Эльдару Рязанову. Он мечтал стать писателем и путешественником, но не попал в мореходку и поступил во ВГИК. Рязанов хотел снимать серьезное кино, поэтому с недоверием отнесся к назначению его режиссером фильма «Карнавальная ночь». Однако именно эта картина сделала его известным. Всего он снял более 30 картин, многие из которых вошли в историю кинематографии.