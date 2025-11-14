«Свободу Юрию Деточкину!»: тест на знание фильма «Берегись автомобиля»
Фильм «Берегись автомобиля» снял Эльдар Рязанов
Фото: РИА Новости
18 ноября исполнилось бы 98 лет советскому режиссеру Эльдару Рязанову. Он мечтал стать писателем и путешественником, но не попал в мореходку и поступил во ВГИК. Рязанов хотел снимать серьезное кино, поэтому с недоверием отнесся к назначению его режиссером фильма «Карнавальная ночь». Однако именно эта картина сделала его известным. Всего он снял более 30 картин, многие из которых вошли в историю кинематографии.
Среди них — «Гусарская баллада», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Вокзал для двоих». Один из первых успешных фильмов Рязанова — «Берегись автомобиля». Это история о страховом агенте Юрии Деточкине, который борется за справедливость, воруя и продавая автомобили. Предлагаем вспомнить сюжет картины. Для этого ответьте на 10 вопросов.
