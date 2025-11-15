Логотип РИА URA.RU
Видеорегистраторы и тахографы помогут установить причину ДТП с семью погибшими в Прикамье. Видео

Следствие изучает улики с места смертельной аварии в Пермском крае
15 ноября 2025 в 06:25
СК изъял доказательства с транспортных средств после ДТП с семью погибшими

СК изъял доказательства с транспортных средств после ДТП с семью погибшими

Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские криминалисты обнаружили и изъяли видеорегистраторы и тахографы с места смертельного ДТП под Кунгуром, которые помогут установить все обстоятельства аварии. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

«На месте происшествия зафиксирована следообразующая обстановка. При детальном осмотре транспортных средств обнаружены и изъяты видеорегистраторы и тахографы, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение. Параллельно с осмотром места происшествия допрашиваются потерпевшие и свидетели аварии. В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказал и.о. руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю Алексей Шилов.

Вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузным автомобилем. в ДТП погибли семь человек, включая ребенка, еще 12 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В расследовании участвуют следователи-криминалисты регионального следственного управления и Главного управления криминалистики центрального аппарата СК РФ.

Материал из сюжета:

Под Кунгуром в серьезной аварии с микроавтобусом погибли люди

