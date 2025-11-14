СК возбудил дело после ДТП в Кунгурском районе с участием микроавтобуса и большегруза

Уголовное дело возбуждено после ДТП под Пермью, где погибли люди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Кунгурском округе, где есть погибшие, в том числе несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР России по Пермскому краю.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело после серьезного ДТП в Кунгурском округе Пермского края. По предварительной информации, вечером 14 ноября на автодороге Пермь — Шадейка микроавтобус „Соболь“ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии есть погибшие, среди которых несовершеннолетний, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указано в telegram-канале СК.