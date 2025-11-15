Рейсы из Шарм-эль-Шейха и Санкт-Петербурга задерживаются в Перми
В аэропорту Перми «Большое Савино» 15 ноября задерживаются пять рейсов. Время опоздание составляет от 10 минут до 1 часа 35 минут. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
«Рейс FV 6582 Пермь — Санкт-Петербург авиакомпании „Россия“ откладывается на 1 час 15 минут. Воздушное судно вылетит 7:45 вместо запланированных 6:30», — указано в онлайн-табло пермского аэропорта.
Прибывающие рейсы также задерживаются. Рейс ДР 6511 Москва/Шереметьево — Пермь опаздывает на 1 час 10 минут, прибудет в 5:15 вместо 4:05. Рейс ДР 569 Санкт-Петербург — Пермь отложен на 1 час 35 минут, воздушное судно прибудет в 6:10 вместо 4:35. Рейс FV 6581 Санкт-Петербург — Пермь прибывает с задержкой на 1 час — в 6:30 вместо 5:30. Рейс UJ 753 Шарм-эль-Шейх — Пермь авиакомпании «Аль Масрия Юниверсал Эйрлайнз» задерживается на 10 минут и прибудет в 7:30.
Ранее URA.RU рассказывало, что 14 ноября в аэропортах Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Задержки рейсов в пермском аэропорту «Большое Савино» продолжаются: 8 ноября были перенесены шесть рейсов, среди которых вылет в Пхукет задержался более чем на шесть часов. Ранее, 7 ноября, также фиксировались значительные отставания от графика — до пяти часов.
