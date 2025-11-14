Очевидец передал видеозапись момента ДТП в ГАИ Фото: Илья Московец © URA.RU

Виновником смертельного ДТП в Кунгурском округе Пермского края стал водитель микроавтобуса «Газель», который выехал на встречную полосу. Такое заявление сделал очевидец аварии, передавший видеозапись с регистратора в редакцию URA.RU.

«Ох, ох авария! Вон смотри уже труп. Автобус. Смотри, там просто в трупах все», — не сдерживают эмоции очевидцы лобового столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля Scania.

По словам свидетеля, виновником аварии стал водитель микроавтобуса «Газель», который выехал на встречную полосу. В своем обращении очевидец особо отметил 7-летнего мальчика Матвея, который потерял мать в аварии, но держался стойко — ребенка спасатели извлекли с помощью специального оборудования.

Продолжение после рекламы

Очевидец также поблагодарил сотрудников экстренных служб и водителей, которые слаженно оказывали помощь пострадавшим, и выразил готовность оказать финансовую помощь оставшимся родственникам погибших. Запись с видеорегистратора мужчина передал сотрудникам ГАИ для установления всех обстоятельств происшествия.



