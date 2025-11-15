«Беспилотная опасность объявлена на территории Пермского края 15 ноября в 7:00. Будьте внимательны и осторожны», — указано в одном из таких сообщений, рассказывает корреспондент URA.RU.

Режим беспилотная опасность в Пермском крае вводится не первый раз за последние два месяца. Ранее он объявлялся 17 октября и 2 ноября. Оперативные службы каждый раз приводятся в состояние полной готовности, а население просят быть внимательными и не поддаваться панике.