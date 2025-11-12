Отставка правительства и сбежавший «кошелек» Зеленского: на Украине полыхает коррупционный скандал

Тимур Миндич покинул территорию Украины на фоне расследования НАБУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине разгорелся масштабный коррупционный скандал в сфере энергетике. В центре него оказался бизнесмен Тимур Миндич — близкий друг президента Владимира Зеленского, которого еще называют «кошельком» главы страны. Всего по делу проходят семь подозреваемых. По данным украинских СМИ, фигуранты дела создали схему вымогательства взяток у поставщиков «Энергоатома».

Часть обвиняемых в данный момент задержана, сам Миндич уже успел покинуть страну. Скандал привел к отставке министра юстиции и спровоцировал политический кризис в стране. Даже западные партнеры начали уже сомневаться в целесообразности дальнейшей помощи Украине. Подробнее о том, что происходит — в материале URA.RU.

Партия Порошенко потребовала отставки правительства

Партия Порошенко* потребовала отставки украинского кабмина Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU

Партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом) объявила о начале процедуры по отставке правительства Украины. Поводом для этого стал коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал-95». В партии заявили, что действующий «Кабминдич» под руководством Юлии Свириденко является непрофессиональным и коррупционным.

Инициатива последовала после того, как правоохранительные органы провели обыски у Миндича и бывшего министра энергетики Германа Галущенко. При этом выяснилось, что сам Миндич уже покинул Украину. Оппозиция возмущена тем, что фигурант коррупционного расследования беспрепятственно уехал за границу, в то время как депутатам от оппозиции отказывают в выезде даже для участия в международных встречах.

Для того чтобы вопрос об отставке правительства был вынесен на рассмотрение парламента, «Европейской солидарности» необходимо собрать не менее 150 подписей депутатов. Однако для успешного принятия решения потребуется большинство голосов в Раде. Учитывая то, что правящая партия «Слуга народа» обладает 229 мандатами, шансы на отставку кабинета министров крайне низкие.

В каком скандале замешан Миндич

Украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели 15-месячное расследование. В ходе него была вскрыта масштабная коррупционная схема на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе крупнейших на Украине атомных электростанций.

Согласно данным следствия, высокопоставленная преступная группа создала систему, где поставщики предприятия были вынуждены платить взятки в размере 10-15% от стоимости контрактов. Эта практика получила название «шлагбаум» — деньги брали за то, чтобы пропустить платежи компании и сохранить за ней статус поставщика.

Во главе организации, по версии следствия, стоял Тимур Миндич. Он привлек к схеме бывшего заместителя главы Фонда госимущества Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности «Энергоатома» Дмитрия Басова. Используя свои связи, они неофициально контролировали кадровые назначения, закупки и финансы стратегического предприятия с годовым доходом свыше 200 млрд гривен.

Для легализации денег в центре Киева работал специальный офис, который вел «черную бухгалтерию» и отмывал средства через сеть иностранных компаний. Через эту «прачечную», по данным правоохранителей, прошло около 100 миллионов долларов.

Кто такой Миндич

Тимура Миндича часто называют «кошельком» Зеленского Фото: Еврейская община города Днепропетровск

Тимур Миндич — украинский бизнесмен и продюсер, один из владельцев студии «Квартал 95». Он давний друг и соратник Владимира Зеленского. Именно Миндич когда-то познакомил Зеленского с олигархом Игорем Коломойским (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом). Интересно, что после избрания Зеленский отдалился от Коломойского, но стал еще ближе к Миндичу. Из-за этого в СМИ Миндича даже называли «кошельком президента», утверждая, что через него проходят деньги в рамках коррупционных схем.

В 2025 году имя Миндича оказалось в центре громких коррупционных расследований. Украинские правоохранители в рамках операции «Мидас» прослушивали его квартиру. Именно эти записи стали главной уликой. Примечательно, что пять лет назад в этой же квартире праздновал день рождения сам Зеленский, так что его голос тоже может фигурировать на этих пленках.

Расследование касается возможных махинаций в энергетике, в частности, в компании «Энергоатом». Несмотря на близкую дружбу, Зеленский публично поддержал расследование против Миндича, заявив, что чистота в энергетике — это приоритет, а наказание должно быть неотвратимым.

Как ему удалось сбежать из страны

Утром 10 ноября незадолго до начала обысков, Миндич покинул территорию Украины. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (включен в реестр террористов и экстремистов) заявил, что выехать из страны он смог благодаря израильскому паспорту.

Кто еще замешан в скандале

В июне Алексей Чернышев не вернулся на Украину после рабочей поездки в Австрию Фото: Sean Gallup / POOL / EPA / ТАСС

На Украине обнародовали имена всех обвиняемых в крупном коррупционном скандале в энергетике. Среди фигурантов дела — бывший вице-премьер Алексей Чернышев, известный бизнесмен и продюсер Тимур Миндич, а также бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и руководитель службы безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов. Кроме них, обвинения предъявлены бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной, которых подозревают в организации схем по отмыванию денег.

На данный момент часть обвиняемых, включая Миронюка, Басова и Фурсенко, уже задержаны. Однако двое ключевых подозреваемых — Тимур Миндич и Александр Цукерман — успели покинуть Украину до предъявления обвинений. В рамках расследования правоохранители уже провели несколько обысков и конфисковали более четырех миллионов долларов. Следствие продолжается, и не исключено, что появятся новые фигуранты.

На Украине на фоне скандала отстранили от работы министра юстиций

Галущенко отстранили от работы Фото: Стрингер / РИА Новости

На фоне коррупционного скандала от работы был отстранен министр юстиции Украины Герман Галущенко. О решении сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко. Она провела срочное заседание правительства, где и было принято это решение.

Теперь обязанности министра юстиции временно будет исполнять его заместитель Людмила Сугак. Сам Галущенко отреагировал на свое отстранение спокойно. В своем сообщении в соцсетях он заявил, что поддерживает это решение, назвал его цивилизованным шагом и подчеркнул, что не цепляется за свою должность.

Киеву больше доверять нельзя: что говорят на Западе

Агентство Bloomberg пишет, что коррупционный скандал на Украине заставляет западные страны задуматься, стоит ли продолжать помогать Киеву. В статье сказано, что у многих может сложиться впечатление: любая помощь будет разворована, а значит, предоставлять ее бессмысленно. По данным издания, раскрытие схемы по хищению 100 миллионов долларов, предназначенных для обеспечения украинцев электричеством и теплом, стало настоящим шоком для западных государств.

Что этот скандал значит для Зеленского

По данным СМИ, конечная цель оппозиции - ослабить контроль Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Издание «Страна» сообщает, что украинские власти планировали ответный удар по антикоррупционным органам НАБУ и САП, вплоть до уголовного преследования их главы Александра Клименко. Однако этот шаг так и не был сделан из-за опасений администрации президента спровоцировать новую жесткую реакцию Европейского союза, которую подогревали критические публикации в западных СМИ.

Пока власти медлили, их политические оппоненты, так называемая «антизеленская коалиция», перехватили инициативу и перешли в контрнаступление. Оно выразилось в серии громких разоблачений: публикациях о связях бизнесмена Миндича и экс-вице-премьера Чернышова с Зеленским, обысках у Миндича и раскрытии коррупционных схем в энергетике, говорится в материале.

По версии издания, конечная цель этой коалиции — ослабить контроль Зеленского над парламентом и правительством. Для этого они стремятся заставить его либо создать подконтрольное им «правительство национального единства», либо заменить нынешнего премьер-министра Свириденко на более лояльного им Михаила Федорова.

Реакция России

Песков заявил, что в России знают о ситуации на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Представитель российского МИДа Родион Мирошник прокомментировал коррупционный скандал на Украине. Он заявил, что власти в Киеве начали принимать экстренные меры, чтобы справиться с кризисом. В качестве примера он привел отстранение от должности министра юстиции Галущенко.

По его словам, скандал стал таким крупным, что запах коррупционной «гнили» начал доноситься и до западных партнеров Украины. И теперь киевские власти суетливо пытаются этот запах скрыть.