Екатеринбуржцам не стоит ждать снега
Плюсовые температуры задержатся в регионе на несколько дней
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ближайшие дни екатеринбуржцам не стоит ждать выпадения снега. Всему виной атмосферный фронт и теплый циклон Quirin, сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Прохождение фронта через город ожидается утром 16 ноября. При этом шансы на дождь есть, а вот снег в Екатеринбурге может и не выпасть», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Пик потепления ожидается в ночь воскресенья. До 19 ноября в регионе будет держаться температура в районе +5..+6 градусов.
Холодать начнет с 20 ноября. Сначала столбик термометра опустится до нуля, затем — до -2.
