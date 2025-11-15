Екатеринбуржцам не стоит ждать снега

Плюсовые температуры задержатся в регионе на несколько дней Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшие дни екатеринбуржцам не стоит ждать выпадения снега. Всему виной атмосферный фронт и теплый циклон Quirin, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Прохождение фронта через город ожидается утром 16 ноября. При этом шансы на дождь есть, а вот снег в Екатеринбурге может и не выпасть», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пик потепления ожидается в ночь воскресенья. До 19 ноября в регионе будет держаться температура в районе +5..+6 градусов.

