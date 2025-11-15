Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Екатеринбуржцам не стоит ждать снега

15 ноября 2025 в 09:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Плюсовые температуры задержатся в регионе на несколько дней

Плюсовые температуры задержатся в регионе на несколько дней

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшие дни екатеринбуржцам не стоит ждать выпадения снега. Всему виной атмосферный фронт и теплый циклон Quirin, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Прохождение фронта через город ожидается утром 16 ноября. При этом шансы на дождь есть, а вот снег в Екатеринбурге может и не выпасть», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пик потепления ожидается в ночь воскресенья. До 19 ноября в регионе будет держаться температура в районе +5..+6 градусов.

Продолжение после рекламы

Холодать начнет с 20 ноября. Сначала столбик термометра опустится до нуля, затем — до -2.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал