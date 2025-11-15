Задержки и отмены рейсов в России 15 ноября: онлайн-табло

Какие рейсы задерживаются 15 ноября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В настоящее время на рынке авиаперевозок в России сохраняется нестабильность. По состоянию на 15 ноября 2025 года наблюдается продолжающаяся корректировка расписания как внутренних, так и международных рейсов — происходят переносы и изменения в графике полетов. Специалисты рекомендуют путешественникам не поддаваться панике и регулярно проверять актуальное расписание полетов. Подробнее — в материале URA.RU.

В каких аэропортах были введены ограничения 15 ноября

Этой ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Саратова, Самары, Казани, Нижнекамска, Тамбова, Уфы, Ижевска. По состоянию на 08:00 мск ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Казани, Ижевска, Нижнекамска, Тамбова и Уфы уже сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Cколько рейсов задерживается сейчас

Москва

На 08:30 по мск в аэропорту Шереметьево задержано 17 вылетов в Астрахань, Оренбург, Калининград, Сочи, Мурманск, Нальчик, Махачкалу, Новый Уренгой. Задержка при посадке ожидается более, чем у 40 рейсов. Среди направлений — Уфа, Омск, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Бухара, Барнаул, Владивосток, Улан-Удэ, Калининград, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Хабаровск.

В Домодедово задержано три рейса в Ижевск, Краснодар и Минеральные Воды. Отменен вылет в Ош. Прилетят с опозданием 14 рейсов. Среди направлений — Омск, Барнаул, Норильск, Якутск, Новый Уренгой, Надым, Благовещенск, Минеральные Воды. Отменен вылет из Ош.

Во Внуково задержано 3 вылета в Душанбе, Ереван и Нахичевань. С опозданием прилетит 18 самолетов из Ташкента, Уфы, Тюмени, Сургута, Грозного, Ханты-Мансийска, Термеза, Баку, Нового Уренгоя.

Санкт-Петербург

В аэропорту Пулково происходит массовая задержка и отмена рейсов. Из аэропорта отправятся с опозданием 23 рейса в Шарм-эль-Шейх, Тбилиси, Казань, Чебоксары, Казань, Карши, Баку, Хабаровск, Новосибирск, Волгоград, Самару и Саратов. С опозданием прилетит более 40 самолетов из Мурманска, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Москвы, Сургута, Томска, Калининграда, Чебоксар, Шарм-эль-Шейха и Самары.

Сочи