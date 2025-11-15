По миллиону рублей выплатят семьям погибших в ДТП в Кунгурском округе

Махонин сообщил о материальной поддерке семей погибших и пострадавших Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Семьи погибших и пострадавших в смертельном ДТП в районе деревни Черепахи в Кунгурском округе получат единовременную материальную помощь. Из резервного фонда края семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«На сегодняшнее утро все 12 пациентов, в том числе один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в пермских больницах. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь — в тяжелом. Из резервного фонда края семьям погибших будет оказана единовременная материальная помощь в размере 1 млн рублей. Также материальную помощь окажем пострадавшим. Сейчас с семьями работают психологи», — написал Махонин в своем telegram-канале.