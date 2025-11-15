Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Перепады температур ожидаются в Кургане и Шадринске в ближайшую декаду. Скрин

15 ноября 2025 в 10:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В дневное время в Кургане будет тепло, в отдельные дни возможны дожди со снегом

В дневное время в Кургане будет тепло, в отдельные дни возможны дожди со снегом

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погода в Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней в целом будет теплой, но с перепадами дневных и ночных температур. Столбик термометра в дневное время в основном будет на плюсовых отметках, а по ночам опускаться ниже нуля. Об этом свидетельствует прогноз сервиса Gismeteo.

«В Кургане в дневное время в основном будут плюсовые температуры, столбик термометра в эти выходные сохранится на отметках около 6-7 градусов тепла, в остальные дни — от нуля до трех градусов тепла. По ночам — до минус 2-6 градусов», — указано в прогнозе Gismeteo.

В Кургане в дневное время ожидается плюсовая температура, но по ночам все будет застывать

Фото: Gismeteo



В воскресенье возможен дождь. Также осадки прогнозируются в среду. В субботу возможен снег с дождем.

Продолжение после рекламы

В Шадринске температура воздуха ожидается аналогичной. Однако осадков ожидается чуть больше. Они будут идти все следующие выходные и захватят понедельник, 24 ноября.

В Шадринске к концу следующей недели усилятся осадки

Фото: Gismeteo

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал