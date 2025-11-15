В дневное время в Кургане будет тепло, в отдельные дни возможны дожди со снегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Погода в Кургане и Шадринске в ближайшие десять дней в целом будет теплой, но с перепадами дневных и ночных температур. Столбик термометра в дневное время в основном будет на плюсовых отметках, а по ночам опускаться ниже нуля. Об этом свидетельствует прогноз сервиса Gismeteo.

«В Кургане в дневное время в основном будут плюсовые температуры, столбик термометра в эти выходные сохранится на отметках около 6-7 градусов тепла, в остальные дни — от нуля до трех градусов тепла. По ночам — до минус 2-6 градусов», — указано в прогнозе Gismeteo.

В Кургане в дневное время ожидается плюсовая температура, но по ночам все будет застывать Фото: Gismeteo









В воскресенье возможен дождь. Также осадки прогнозируются в среду. В субботу возможен снег с дождем.

В Шадринске температура воздуха ожидается аналогичной. Однако осадков ожидается чуть больше. Они будут идти все следующие выходные и захватят понедельник, 24 ноября.