Магазин был на перекрестке улиц Ленина-Гоголя в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В здании на углу улиц Ленина и Гоголя в Кургане был магазин, где продавали радиотовары высокого качества. Окна витрин закрывали от солнца стильные маркизы. Там многие горожане купили свой первый в жизни радиоприемник. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, который живет в этом доме.

«В магазине „Промтовары“ мы покупали радиотехнику. Туда впервые завезли популярные у горожан радиолы», — вспоминает Алексей. Он добавил, что сейчас на месте бывшего магазина располагается банк.

Магазин «Промтовары» в Кургане Фото: сайт «Зауральская генеалогия»