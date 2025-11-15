Курганский депобр опроверг фейк про учительницу, чьи фото якобы шокировали людей
Фейки о педагоге распространяли в Курганской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В соцсетях распространяется информация о молодой курганской учительнице, которая якобы шокирует общественность откровенными нарядами. Этот фейк паблики используют для увеличения просмотров. Об этом сообщили представители департамента образования Курганской области.
«В ряде пабликов распространяется недостоверная информация о якобы некорректном поведении курганского учителя. Подобные публикации являются информационными провокациями. Они нередко перенаправляют пользователей на сторонние веб-ресурсы, которые могут содержать вирусы или мошеннические схемы», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Проблема распространения провокационного контента в соцсетях актуальна для многих регионов России. Ранее правоохранительные органы выявили группу, которая публиковала интимные фото и видео жительниц города с унизительными комментариями, а администратор требовал деньги за удаление постов. Подобные сообщества, действующие по схеме шантажа, существуют в разных городах страны.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!