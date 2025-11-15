Курганский депобр опроверг фейк про учительницу, чьи фото якобы шокировали людей

Фейки о педагоге распространяли в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В соцсетях распространяется информация о молодой курганской учительнице, которая якобы шокирует общественность откровенными нарядами. Этот фейк паблики используют для увеличения просмотров. Об этом сообщили представители департамента образования Курганской области.

«В ряде пабликов распространяется недостоверная информация о якобы некорректном поведении курганского учителя. Подобные публикации являются информационными провокациями. Они нередко перенаправляют пользователей на сторонние веб-ресурсы, которые могут содержать вирусы или мошеннические схемы», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».