Новый офис и склад с парковкой под супермаркет продают в Кургане

Возле комплекса имеется парковка для машин (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Склад с офисом и парковкой, которые были сданы в эксплуатацию в декабре 2024 года, продают в Кургане за 115 млн рублей. Площади подходят под супермаркет. Об этом говорится в объявлении.

Офис, склад, помещения, асфальтированная парковка на 50 мест на улице Бурова-Петрова. Подойдет для супермаркета, цена 115 000 000 рублей», — сообщается на сайте «Циан».