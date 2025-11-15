Почему один из самых эффективных мэров Кургана уехал работать в Астрахань

Кожевников был избран на пост главы Кургана Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Павел Кожевников руководил Курганом всего два года, но оставил после себя добрую память. При нем ремонтировали дороги, улучшалась социальная сфера в городе. Мэр постоянно проводил личные приемы с жителями и выезжал на проблемные стройки и объекты. Почему же Кожевников ушел с поста и переехал в Астрахань? Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.

Кожевников не был «варягом», он родился в Кургане

Двухлетнее правление Павла Кожевникова с 2012 по 2014 год было временем надежд. Павел Михайлович в отличие от других градоначальников не был пришлым, он родился в Кургане. Здесь окончил Машиностроительный институт, прошел путь от простого электромонтера до генерального директора — «Городских электрических сетей» и «Курганводоканала». Кожевников знал город не из окна служебного автомобиля, а изнутри, с его хрупкими точками — трубами и проводами. Он проявил свой стиль управления, по которому город истосковался: мэр был доступен. Прямые линии, личные приемы, на которых выстраивались очереди — Кожевников не боялся прямого диалога с народом. Люди шли к нему с проблемами, которые не решались годами, и видели в нем не чиновника, а инженера-практика, ищущего решение.

«Хозяин города» в действии

При Кожевникове в городе не стало пешеходного Арбата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Имя Кожевникова стало прочно ассоциироваться с обновлением города. Он запустил долгожданный ремонт сети на улице Куйбышева — сложный и непопулярный проект, на который не решились предшественники. Мэр всерьез взялся за транспортную проблему и пытался спасти от банкротства МУП «Городской электротранспорт», понимая, что троллейбусы — берегут экологию и идентичность города. Однако самым громким непопулярным решением стало «убийство» курганского Арбата. Он вернулся к автомобильному движению по пешеходному участку улицы Карла Маркса, лишив горожан излюбленного места для прогулок. Общественность негодовала, но мэр был непреклонен. Его логика была прагматичной и холодной: городу, задыхающемуся в пробках, необходим дублер перегруженной улицы Коли Мяготина. Градоначальник пожертвовал удобством ради функциональности. Этот шаг до сих пор вызывает споры, но он идеально характеризует стиль Кожевникова — жесткого технократа, для которого не важны сантименты.

Неожиданный финал и выезд в Астрахань