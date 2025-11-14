Охранная фирма попыталась предъявить БСМП в Кургане миллионный иск, но появились трудности

Курганской БСМП грозит иск от частной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Охранная фирма «Багира» попыталась взыскать с Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) свыше миллиона рублей. Однако в иске обнаружились юридические огрехи. Об этом говорится в судебном документе.

«Частная охранная организация „Багира“ обратилась в арбитраж с иском к Курганской БСМП о взыскании 1 243 249 рублей. Иск остается без движения», — указано в документе, который имеется в картотеке суда.

Охранной компании предложили исправить исковое заявление до 27 ноября. После этого, документ будет снова рассмотрен, отмечается в определении Арбитражного суда.

