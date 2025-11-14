Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Охранная фирма попыталась предъявить БСМП в Кургане миллионный иск, но появились трудности

В Кургане охранная фирма собирается предъявить миллионный иск БСМП
15 ноября 2025 в 03:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганской БСМП грозит иск от частной компании

Курганской БСМП грозит иск от частной компании

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Охранная фирма «Багира» попыталась взыскать с Курганской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) свыше миллиона рублей. Однако в иске обнаружились юридические огрехи. Об этом говорится в судебном документе.

«Частная охранная организация „Багира“ обратилась в арбитраж с иском к Курганской БСМП о взыскании 1 243 249 рублей. Иск остается без движения», — указано в документе, который имеется в картотеке суда.

Охранной компании предложили исправить исковое заявление до 27 ноября. После этого, документ будет снова рассмотрен, отмечается в определении Арбитражного суда.

Продолжение после рекламы

Ранее Курганская больница скорой медицинской помощи выиграла суд у местного жителя, заставив его возместить ущерб почти на 140 тысяч рублей. Мужчина стал виновником аварии с машиной скорой помощи. При этом авто курганца не было застраховано.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал