Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Курганской области выставили на торги здание клуба возле известного на всю страну монастыря

В Курганской области продают здание клуба возле Чимеевского монастыря
15 ноября 2025 в 11:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Курганской области выставили на аукцион здание возле известного монастыря

В Курганской области выставили на аукцион здание возле известного монастыря

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области выставили на торги здание клуба, расположенное буквально в нескольких метрах от Церкви Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском монастыре, известном на всю страну. Информация о продаже размещена на площадке электронных торгов.

«Продается помещение в селе Чимеево Белозерского округа по улице Казанская, дом 5. Цена 110 тысяч рублей. Чимеево — один из главных духовных центров Урала и Зауралья. Помещение находится в 30 метрах от Церкви Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском монастыре», — говорится в описании объекта.

Организатором торгов выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Шесть лет назад, 3 июля 2019 года, в храме 1890 года постройки произошел пожар. От огня пострадала чтимая верующими святыня — чудотворная Чимеевская икона Божией Матери. Ее образ и сам храм восстанавливали всем миром. 

Продолжение после рекламы

В Курганской области периодически выставляют на торги объекты недвижимости с исторической или культурной ценностью. Ранее в Кургане продавали помещение в доме 1846 года постройки, которое можно было адаптировать под кофейню или другое заведение. Также на продажу выставлялись готовый бизнес — кафе Terrazza и кальянная в историческом здании.

Материал из сюжета:

Курганский маркет: уникальные объекты на продажу

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал