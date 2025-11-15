В Курганской области выставили на торги здание клуба возле известного на всю страну монастыря

В Курганской области выставили на аукцион здание возле известного монастыря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области выставили на торги здание клуба, расположенное буквально в нескольких метрах от Церкви Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском монастыре, известном на всю страну. Информация о продаже размещена на площадке электронных торгов.

«Продается помещение в селе Чимеево Белозерского округа по улице Казанская, дом 5. Цена 110 тысяч рублей. Чимеево — один из главных духовных центров Урала и Зауралья. Помещение находится в 30 метрах от Церкви Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском монастыре», — говорится в описании объекта.

Организатором торгов выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Шесть лет назад, 3 июля 2019 года, в храме 1890 года постройки произошел пожар. От огня пострадала чтимая верующими святыня — чудотворная Чимеевская икона Божией Матери. Ее образ и сам храм восстанавливали всем миром.

