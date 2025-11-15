В Курганской области восстановлена работа сервисов Госавтоинспекции
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Ведомственная информационная система Госавтоинспекции Курганской области вновь функционирует в штатном режиме после устранения технических сбоев. Все подразделения возобновили предоставление государственных услуг населению в полном объеме. Об этом сообщают в ведомстве.
«Устранены ранее возникшие сбои в ведомственной информационной системе Госавтоинспекции. Оказание государственных услуг осуществляется в штатном режиме во всех подразделениях Госавтоинспекции. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Курганской области.
Ранее из-за сбоев в ведомственной информационной системе было временно приостановлено оказание госуслуг в регистрационных подразделениях ГАИ в Кургане, Шадринске, Шумихе, Макушино и Куртамыше. В ведомстве отмечали, что прилагаются все усилия для скорейшего устранения неполадок.
