В Курганской области восстановлена работа сервисов Госавтоинспекции

В Курганской области ликвидированы технические неполадки в системе Госавтоинспекции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ведомственная информационная система Госавтоинспекции Курганской области вновь функционирует в штатном режиме после устранения технических сбоев. Все подразделения возобновили предоставление государственных услуг населению в полном объеме. Об этом сообщают в ведомстве.

«Устранены ранее возникшие сбои в ведомственной информационной системе Госавтоинспекции. Оказание государственных услуг осуществляется в штатном режиме во всех подразделениях Госавтоинспекции. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — говорится в сообщении Госавтоинспекции Курганской области.